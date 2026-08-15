La NASA encontró la forma de explorar la energía oscura del espacio y lanzará un telescopio en agosto 2026

El telescopio Nancy Grace Roman abrirá una nueva vía para explorar la energía oscura mediante mapas tridimensionales, imágenes infrarrojas y mediciones de cientos de millones de galaxias. El observatorio también estudiará la materia oscura y los exoplanetas. Roman despegará el 30 de agosto desde Florida.

Cómo estudiará Roman la energía oscura del universo

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), los instrumentos científicos de Roman buscarán comprender la energía oscura, un fenómeno todavía misterioso asociado con la aceleración de la expansión del universo.

La agencia también señaló que el observatorio rastreará la influencia de la materia oscura sobre la formación, la agrupación y la evolución de las galaxias.

Roman observará distintos períodos de la historia cósmica para medir cómo cambió la expansión del universo NASA

En su página sobre energía oscura, la NASA explicó que este fenómeno representa cerca del 68% del contenido total del universo. Los datos disponibles todavía no permiten determinar su verdadera naturaleza.

Resultados recientes sugieren que esa presión cósmica podría cambiar con el tiempo, por lo que Roman observará diferentes épocas de la historia del cosmos para precisar su comportamiento.

El mapa 3D que abarcará millones de galaxias

Uno de los programas centrales será el Sondeo de Área Amplia de Alta Latitud. El plan cubrirá más de 5000 grados cuadrados, cerca del 12% del cielo, en poco menos de un año y medio.

Su parte principal abarcará unos 2500 grados cuadrados y combinará espectroscopia con imágenes mediante distintos filtros.

La espectroscopia permitirá calcular las distancias de las galaxias a partir de sus longitudes de onda y medir la velocidad de expansión del universo en distintas eras. Las imágenes, en cambio, registrarán posiciones, formas y tamaños de cientos de millones de galaxias débiles.

El telescopio viajará al punto L2, a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra NASA

Roman aplicará dos técnicas cosmológicas principales en ese sondeo. El agrupamiento de galaxias ayudará a medir posiciones exactas de cientos de millones de objetos.

La lente gravitacional débil analizará las distorsiones que produce la gravedad de la materia situada entre el observatorio y las galaxias más lejanas.

Esas mediciones también aportarán información sobre la materia oscura del universo, que representa cerca del 27% de su contenido.

Cuándo se lanzará el telescopio Roman de la NASA

La cuenta regresiva oficial de Roman fija el despegue para el domingo 30 de agosto a las 7.26 hs EDT (hora del este de EE.UU.) desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Un cohete Falcon Heavy de SpaceX llevará el observatorio al espacio. La misión marcha nueve meses por delante del cronograma original.

Los equipos del Centro Espacial Kennedy ya unieron la nave con su adaptador de carga e iniciaron las operaciones de integración con componentes de SpaceX.

Los técnicos deberán colocar el observatorio dentro de la cubierta protectora del Falcon Heavy y después trasladarlo al hangar de la empresa en la plataforma 39A para completar la integración con el cohete.

La NASA encontró la forma de explorar la energía oscura del espacio y lanzará un telescopio en agosto 2026

La preparación también incluyó la carga de 290 galones (1098 litros) de hidracina. En una actualización del 27 de julio, la NASA informó que Roman utilizará ese combustible después de separarse del cohete para desplazarse hasta el punto de Lagrange Sol-Tierra 2, el L2.

Ese destino está a cerca de 1 millón de millas (1,6 millones de kilómetros) de la Tierra, y unas cuatro veces la distancia hasta la Luna.

Qué otras misiones científicas tendrá el telescopio Roman

La misión científica principal tendrá una duración de cinco años. Roman fue diseñado para permitir una extensión de otros cinco años y, según la NASA, contará con combustible suficiente para operar durante al menos una década. Seis paneles solares abastecerán de energía al observatorio durante su trabajo en L2.

Roman también tendrá un papel en la búsqueda de exoplanetas. La NASA espera que descubra miles de mundos fuera del sistema solar y que sus datos preparen el terreno para futuras misiones dedicadas a buscar señales de vida en planetas similares a la Tierra.

Sus observaciones también permitirán estudiar cómo se forman, se agrupan y evolucionan las galaxias.