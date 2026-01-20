Pandora, el telescopio lanzado por la NASA que buscará exoplanetas más allá del sistema solar

La búsqueda de exoplanetas con condiciones similares a las de la Tierra da un nuevo paso con el lanzamiento del telescopio satelital Pandora, una misión de la NASA diseñada para estudiar mundos fuera del sistema solar. Este nuevo observatorio espacial trabajará de manera complementaria con el telescopio James Webb para mejorar la detección y el análisis de atmósferas planetarias en la exploración de posibles entornos habitables.

Qué significa el lanzamiento del nuevo telescopio Pandora de la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que Pandora es un pequeño satélite que forma parte de la misión Pioneer y que fue diseñado para estudiar, mediante observaciones prolongadas y en múltiples longitudes de onda, las atmósferas de exoplanetas y la actividad de sus estrellas anfitrionas.

Pandora analizará y estudiará las atmósferas de los exoplanetas (NASA/BCT)

Su objetivo principal es reducir el “ruido” presente en los datos astronómicos, una limitación clave para analizar con mayor precisión planetas pequeños y evaluar su potencial para albergar vida.

Daniel Apai, especialista en el estudio de exoplanetas y astrobiología, explicó a Live Science que Pandora permitirá separar con mayor claridad las señales provenientes de las estrellas y las de los planetas, un avance que potenciará los estudios realizados por el James Webb.

Por qué Pandora es clave en la búsqueda de vida

Pandora analizará exoplanetas detectados en misiones anteriores de la NASA a través del método de tránsito, que se produce cuando un planeta pasa frente a su estrella y provoca una leve disminución en su brillo. Durante este proceso, la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta, lo que permite identificar los elementos y compuestos químicos presentes.

Panel solar de Pandora (NASA/BCT Solar Array Team)

La misión se enfocará en planetas con atmósferas dominadas por hidrógeno o vapor de agua, características que podrían indicar condiciones similares a las de la Tierra. Además, Pandora monitoreará la actividad de las estrellas, como manchas solares o regiones brillantes, que pueden alterar las mediciones y dificultar el análisis de las atmósferas planetarias.

Pandora complementa al James Webb

Aunque Pandora es más pequeño y no puede captar la misma cantidad de luz que el James Webb, su ventaja radica en la constancia de sus observaciones. Mientras que el Webb rara vez percibe un mismo exoplaneta con la misma configuración, Pandora podrá monitorear cada estrella objetivo hasta 10 veces al año, acumulando más de 200 horas de observación por sistema.

La combinación de los datos obtenidos por ambos telescopios permitirá a los científicos analizar con mayor detalle la composición de las atmósferas de los exoplanetas y avanzar en la búsqueda de mundos potencialmente habitables, destacó Apai.

Además de su aporte científico, Pandora representa un cambio en la estrategia de exploración espacial de la NASA, al apostar por misiones más pequeñas, rápidas y de menor costo. A diferencia de los grandes telescopios espaciales que requieren décadas de desarrollo y presupuestos multimillonarios, este satélite fue diseñado para ser eficiente y altamente especializado, lo que permite acelerar la obtención de resultados científicos sin comprometer la calidad de los datos.

Con Pandora, la NASA busca sentar las bases para una nueva generación de estudios sobre exoplanetas, en los que la detección de atmósferas con condiciones favorables para la vida deje de ser una excepción y se convierta en una práctica sistemática.