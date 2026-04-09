Por qué la llegada de los astronautas de Artemis II al lado oculto de la Luna preocupa a los expertos en extraterrestres

La misión Artemis II, un hito histórico que devolvió a los seres humanos a las inmediaciones del lado oculto de la Luna tras cinco décadas, despertó un inusual interés más allá de los círculos científicos convencionales. Mientras los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completan su trayectoria de regreso, expertos en el estudio de objetos voladores no identificados (OVNI) sugieren que esta expedición podría haber alterado un equilibrio desconocido, lo que plantea interrogantes sobre posibles encuentros o la recuperación accidental de material de origen no terrestre.

Según informes de la NASA, la cápsula Orion debe ejecutar tres maniobras críticas de corrección de trayectoria antes de enfrentar el reingreso en la atmósfera terrestre. Este proceso, definido por el propio piloto Victor Glover como “montar una bola de fuego”, someterá al escudo térmico de la nave a condiciones extremas mientras alcanza velocidades de hasta 38.365 kilómetros por hora. Sin embargo, para Robert Pulme, un investigador con dos décadas de experiencia en el campo de la ufología, la amenaza va más allá de la fricción atmosférica. “Existen señales muy reales de que los gobiernos del mundo poseen información que no comparten con el público”, afirmó Pulme en diálogo con el medio británico Daily Star, lo que sugiere que la misión se realizó con datos privilegiados sobre la presencia de vida extraterrestre en el satélite natural.

Aseguran que el lado oscuro de la Luna esconde seres de otro mundo Freepik

Pulme sostiene que la incursión humana en zonas inexploradas de la Luna quizá fue interpretada como una provocación por entidades no humanas. “Los extraterrestres no son ingenuos; si desean hacerse visibles, encontrarán la oportunidad”, declaró el investigador, quien no descarta que la cápsula pueda estar en pleno transporte involuntario de trazas de ADN o entidades biológicas de origen desconocido. Esta perspectiva es compartida por otros entusiastas de la materia, quienes argumentan que la vasta extensión recorrida por Artemis II —más de 406.771 kilómetros de la Tierra— fue un umbral que, al ser cruzado, podría derivar en que estas presencias expandan su radio de influencia hacia nuestro planeta.

El debate se enmarca en una corriente de pensamiento que sugiere que los fenómenos no explicados no provienen necesariamente de otros sistemas estelares, sino que estuvieron presentes en la Tierra desde tiempos remotos. Anna Whitty, autora especializada en el fenómeno OVNI, sostiene que la hipótesis más plausible es que estos seres habiten en lugares recónditos de nuestro mundo, como las profundidades oceánicas o sistemas de cuevas.

Otra hipótesis dice que podría existir una red de seres extraterrestres en las profundidades oceánicas Freepik

“Es más probable que provengan de entornos terrestres no explorados, más que de otro planeta”, señaló Whitty, con lo que vinculó estas supuestas apariciones con ciclos cataclísmicos históricos. Esta visión coincide parcialmente con las tesis de figuras como Jacques Vallée, astrónomo y colaborador histórico de la NASA, quien planteó que la inteligencia no humana podría coexistir con la humanidad en dimensiones paralelas.

Ante la expectativa generada por el amerizaje en las costas de San Diego, las autoridades espaciales permanecen enfocadas estrictamente en los parámetros de la misión. El éxito de esta travesía, que permitió observar el lado lejano de la Luna a simple vista, fue catalogado como un avance sin precedentes en la exploración humana. No obstante, el clima de incertidumbre persiste entre quienes siguen el fenómeno, a la espera de que los datos recopilados por la misión revelen algo más que geología lunar. La posibilidad de que la tecnología de la NASA haya interactuado con una inteligencia oculta sigue, para muchos, como una variable que la ciencia oficial aún no terminó de despejar.