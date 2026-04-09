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Un astrónomo señaló por qué la misión Artemis II demostró hasta ahora que podremos volver a pisar la Luna a futuro

En diálogo con LN+, Guillermo Bosch ahondó en los objetivos de la travesía en medio del regreso de la cápsula Orión a la Tierra e indagó en los detalles de la tripulación en el espacio

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La cápsula Orión inició su regreso a la Tierra
La cápsula Orión inició su regreso a la TierraNASA

A pocas horas de que los astronautas regresen a la Tierra tras su histórica misión de sobrevuelo lunar, para capturar imágenes en alta definición durante la travesía. Pese a ser una expedición desconocida para muchos, el interés del público aumentó con el correr de los días, por ello, Guillermo Bosch analizó en LN+ los detalles más relevantes de este hito espacial y en que consiste esta misión.

“En resumen, significa que se están cumpliendo todos los pasos y pruebas necesarias para en un futuro cercano volver a pisar la luna”, subrayó el astrónomo sobre los objetivos de la misión.

Guillermo Bosch en LN+
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