Un astrónomo señaló por qué la misión Artemis II demostró hasta ahora que podremos volver a pisar la Luna a futuro

A pocas horas de que los astronautas regresen a la Tierra tras su histórica misión de sobrevuelo lunar, para capturar imágenes en alta definición durante la travesía. Pese a ser una expedición desconocida para muchos, el interés del público aumentó con el correr de los días, por ello, Guillermo Bosch analizó en LN+ los detalles más relevantes de este hito espacial y en que consiste esta misión.

“En resumen, significa que se están cumpliendo todos los pasos y pruebas necesarias para en un futuro cercano volver a pisar la luna”, subrayó el astrónomo sobre los objetivos de la misión.

Guillermo Bosch en LN+

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