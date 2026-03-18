Revelan que el asteroide Ryugu tiene ADN clave, compatible con la generación de vida

Un reciente análisis científico, publicado en la revista Nature Astronomy, arrojó luz sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta. Investigadores encabezados por Toshiki Koga, de la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre, confirmaron la presencia de las cinco núcleo-bases canónicas (adenina, citosina, guanina, timina y uracilo) en fragmentos de roca recolectados del asteroide Ryugu por la misión Hayabusa-2.

Estos compuestos representan las piezas fundamentales de los ácidos nucleicos, responsables de almacenar y transmitir la información genética en todos los seres vivos, lo que robustece la hipótesis de que los ingredientes necesarios para el surgimiento de la vida fueron transportados a la Tierra primitiva a través de impactos de asteroides y meteoritos.

Los tipos de moléculas orgánicas encontradas en la muestra del asteroide Ryugu NASA

La misión Hayabusa-2 recorrió más de 300 millones de kilómetros para extraer, en condiciones de vacío absoluto y sin contacto con la atmósfera terrestre, muestras prístinas de Ryugu, un asteroide de aproximadamente 900 metros de diámetro. El hecho de que este material nunca fuera expuesto a contaminación posterior fue clave para descartar cualquier interferencia humana en los resultados.

Según Koga, la presencia de estas moléculas no implica que haya existido vida biológica en el asteroide, pero indica que los cuerpos celestes primitivos tienen la capacidad química de producir y preservar los bloques constructores necesarios para la evolución molecular prebiótica. La comparación de estas muestras con las obtenidas previamente por la misión OSIRIS-REx de la NASA en el asteroide Bennu permitió confirmar una tendencia universal en el Sistema Solar.

El estudio no solo detectó las bases genéticas, sino que estableció una correlación directa entre la proporción de estas núcleo-bases y la concentración de amoníaco presente en los cuerpos espaciales.

Este hallazgo sugiere una vía química previamente desconocida para la formación de núcleo-bases en entornos extraterrestres. César Menor Salvan, astrobiólogo de la Universidad de Alcalá, destacó que, si bien esto no significa que el origen de la vida haya ocurrido en el espacio, los resultados junto a los de Bennu ofrecen una visión clara sobre cómo los materiales orgánicos se forman bajo condiciones prebióticas en cualquier parte del universo. La presencia de timina, en particular, resulta fundamental para desafiar visiones rígidas sobre el mundo del ARN, lo que sugiere que ambos tipos de ácidos nucleicos pudieron desarrollarse de forma paralela en el espacio.

El asteroide Ryugu fue fotografiado desde una distancia de aproximadamente 19 kilómetros JAXA

Los científicos también analizaron meteoritos conocidos como Murchison y Orgueil para realizar un estudio comparativo. Se descubrió que el entorno químico específico de cada cuerpo influye en la abundancia de las bases. Mientras que en Ryugu existe un equilibrio entre purinas y pirimidinas, otros cuerpos presentan inclinaciones marcadas que dependen de su historia química. Este descubrimiento refuerza la teoría de la panspermia, que propone que la Tierra fue sembrada con los componentes orgánicos necesarios por la llegada masiva de estos objetos.

La abundancia de estos compuestos en el Sistema Solar temprano podría ser la base necesaria para la complejidad biológica que caracteriza a nuestro mundo hoy. Los especialistas concluyen que el inventario químico detectado en Ryugu es un indicativo de que el cosmos posee las herramientas fundamentales para el desarrollo de la química biológica básica.

¿Por qué es interesante el asteroide Ryugu?

Ryugu es un asteroide del tipo C, rico en carbono y compuestos orgánicos, objetos que son abundantes en el cinturón de asteroides, una región situada entre Marte y Júpiter. Se piensa que los meteoritos del tipo condrita carbonácea se cuentan entre los objetos más antiguos del Sistema Solar.

Los meteoritos del tipo condrita carbonácea se cuentan entre los objetos más antiguos del Sistema Solar H. Raab

La materia carbonosa que contienen es el resultado de un largo proceso químico, que se desarrolló desde la formación de materia orgánica en la nube molecular y la nebulosa protosolar, hasta la acreción de protoplanetas y la exposición del asteroide a millones de años de radiaciones cósmicas.

Las muestras tomadas en el asteroide Ryugu dan pistas de los compuestos orgánicos que se formaron y acumularon en los objetos del Sistema Solar y de su evolución. Además, informan acerca de los precursores químicos de los que dispuso la Tierra primitiva en la época prebiótica, a partir de los cuales, gracias al agua, ambiente y geología terrestres, pudo surgir la vida tras una compleja red de procesos químicos que llamamos evolución química.