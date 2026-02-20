Giro en la hipótesis del origen de la vida: un hallazgo podría cambiar todo lo que se sabe

El origen de la Tierra es un misterio para muchos. La pregunta sobre cómo se creó el mundo y todo lo que conocemos genera un debate constante en la sociedad. ¿Fue Dios? ¿El Big Bang? ¿La respuesta es religiosa o científica? Las opciones parecen infinitas, pero hay investigadores que intentan responder estas inquietudes.

Charles Darwin formuló la teoría de la evolución para explicar el proceso biológico, cultural y genético de los seres humanos. Sin embargo, la comunidad científica enfrentó nuevos interrogantes al intentar reconstruir la evolución de plantas, hongos y las distintas especies de animales que habitaron el planeta a lo largo de los milenios.

Los hongos son organismos eucariotas pertenecientes al reino Fungi, caracterizados por poseer células con núcleo definido (Foto: ilustrativa de Pixabay)

¿Qué muestran las nuevas investigaciones?

Gracias a los avances tecnológicos, surgen descubrimientos científicos de manera periódica. Un estudio reciente de la Universidad de Texas en Austin podría modificar lo que sabemos sobre las células que contienen ADN en las mitocondrias, conocidas como “centrales energéticas”.

Existen dos tipos de células que cumplen un rol central en la constitución de todas las formas de vida: eucariotas y procariotas. Las primeras poseen estructuras internas complejas, como núcleo y mitocondrias. Las segundas sobreviven y se reproducen sin núcleo definido, lo que les permite adaptarse con rapidez a distintos entornos.

Las células eucariotas constituyen casi toda la vida visible a simple vista: animales, plantas y hongos. Las procariotas incluyen bacterias y otro grupo de organismos unicelulares llamados arqueas.

Los Halobacterium son microorganismos pertenecientes al dominio llamado Archaea. Son procariontes que carecen de núcleo celular o cualquier otro orgánulo BBC Mundo

Durante años, la teoría dominante sostuvo que la vida compleja surgió a partir de una célula arquea —en particular, del grupo Asgard— que incorporó una bacteria. Con el tiempo, esa bacteria dio origen a la mitocondria.

Investigaciones previas indicaban que estas arqueas prosperaban en ambientes con poco oxígeno. Sin embargo, un nuevo trabajo de la Universidad de Texas plantea otro escenario: las arqueas Asgard utilizan o toleran el oxígeno con regularidad.

En declaraciones a IFLScience, el líder del estudio, Brett Baker, afirmó: “Una de las grandes preguntas en biología evolutiva es qué eventos llevaron a la formación de la vida compleja, como plantas y animales. Este estudio aporta nuevas pistas sobre el estilo de vida de nuestros ancestros microbianos. Creemos que podían respirar oxígeno”.

Los resultados del estudio

El equipo analizó muestras de sedimentos de aguas poco profundas para observar interacciones similares a las que, según las hipótesis actuales, dieron origen a la vida eucariota.

El origen de las células eucariotas

La autora Kathryn Appler explicó: “Este esfuerzo masivo de secuenciación casi duplicó la cantidad de genomas de los parientes arqueanos más cercanos al huésped que dio origen a los eucariotas. Esto ofrece una visión más completa de su ecología y metabolismo”.

Baker concluyó: “La mayoría de los asgardianos actuales aparecen en entornos sin oxígeno. Sin embargo, los más estrechamente vinculados con las eucariotas viven en zonas con oxígeno, como sedimentos costeros poco profundos o en la columna de agua. Poseen vías metabólicas que utilizan oxígeno. Esto sugiere que nuestro ancestro eucariota también contaba con estos procesos”.