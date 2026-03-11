Satelite de 600 kilos de la NASA cae hoy en la Tierra: qué se puede esperar de su reingreso

La NASA confirmó que un satélite de investigación espacial atravesará la atmósfera terrestre este miércoles como consecuencia del fin de su vida operativa. El suceso ocurrirá durante las próximas horas en un punto geográfico todavía no determinado por los especialistas.

El Van Allen Probe A, un dispositivo de 600 kilogramos, alcanzó la fase final de su ciclo tras el lanzamiento realizado en agosto de 2012. La mayor parte de la estructura ya sufrió un proceso de desintegración al entrar en contacto con las capas gaseosas del planeta.

El Van Allen Probe A, que orbitó la tierra durante 14 años. NASA

La fricción química generó temperaturas extremas que destruyeron el armazón metálico, pero algunos componentes sólidos resistieron el calor y avanzan hacia la superficie terrestre. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos monitorea el trayecto junto a los técnicos del Centro Espacial de la NASA.

El reingreso comenzó cerca de las 20.45 de Argentina, aunque cuenta con un margen de error de 24 horas. Los voceros de la entidad científica explicaron: “El riesgo de daño causado a cualquier persona en la Tierra es bajo; aproximadamente uno en 4200”. Ya que los océanos ocupan el 70% del mapa mundial, resultan el destino estadísticamente más factible para los restos del equipo.

La sonda funcionó hasta su desactivación en 2019, aunque el diseño original contemplaba solo dos años de uso. El dispositivo estudió los cinturones de radiación que rodean al mundo, zonas que actúan como un escudo ante las partículas cargadas del Sol y los vientos cósmicos.

El dispositivo estudió el comportamiento de los cinturones de radiación. NOAA

La información obtenida permitió prever fallas en la infraestructura tecnológica y en los sistemas de navegación global. Por ejemplo, la misión detectó una tercera correa de radiación transitoria durante sus siete años de recolección de datos.

Los modelos científicos indicaron que el satélite debía permanecer en el espacio hasta 2034, pero la actividad del sol aceleró la caída del aparato. El Van Allen Probe B, unidad gemela del sistema, mantuvo su posición actual. El reingreso de este segundo equipo ocurriría después de 2030, según las proyecciones oficiales.