Un antiguo documento árabe encontrado en Sudán confirma la historia del legendario rey Qashqash

Un hallazgo inesperado volvió a sacudir al mundo de la arqueología. Mientras trabajaban en una habitación abandonada de la antigua ciudad de Dongola, en Sudán, un grupo de investigadores excavaba cuando apareció un pequeño fragmento de papel con un texto escrito en árabe. Lo sorprendente fue que el documento mencionaba el nombre de un rey que, hasta ahora, había sido asociado casi exclusivamente a relatos y tradiciones literarias, un detalle que podría modificar lo que se sabía hasta el momento sobre la historia de la región.

El descubrimiento se produjo dentro de una residencia ubicada en el centro de la ciudadela de la antigua capital nubia, un espacio conocido como la Casa del Mekk. En la tradición local, el término mekk se utilizaba para nombrar a los gobernantes regionales que, al menos de manera formal, respondían a la autoridad del sultán. El edificio forma parte de las excavaciones que lleva adelante el proyecto UMMA (Urban Metamorphosis of a Medieval African Capital City) de la Universidad de Varsovia en la antigua ciudad de Dongola, en Sudán. En campañas anteriores, el lugar ya había ofrecido hallazgos de gran valor histórico, entre ellos textiles de lujo, armas de fuego y monedas provenientes del período otomano. Sin embargo, ninguno había resultado tan significativo como aquel pequeño escrito que, a simple vista, parecía poco relevante.

Tal y como dieron a conocer en un artículo publicado en el Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, el nombre que aparecía al comienzo del texto era Malik Qashqash. Hasta ahora, este personaje —también mencionado como Kashkash en distintos relatos— era considerado una figura casi legendaria dentro de las crónicas religiosas y literarias de Sudán. El fragmento descubierto cambia ese panorama, ya que aporta una evidencia concreta de su existencia y convierte a quien antes habitaba solo en los relatos tradicionales en un personaje con respaldo histórico.

El texto confirmaría la existencia del legendario rey Qashqash (Foto: PCMA)

Cabe destacar que la ciudad de Dongola, ubicada en el actual norte de Sudán, fue durante la Edad Media la capital del reino cristiano de Makuria. Tras el debilitamiento de ese poder entre los siglos XIV y XV, la región entró en un período del que existen pocos registros históricos, marcado por un lento proceso de arabización e islamización. En ese escenario de transformación surgió el Sultanato Funj, fundado en 1504, que llegó a dominar gran parte del valle medio del Nilo hasta 1821, integrando a Dongola dentro de su esfera política.

El documento que confirma la existencia del rey Qashqash

El documento encontrado detalla una serie de intercambios comerciales: ordena recibir tres unidades de una mercancía denominada ʾRDWYĀT, entregar a cambio una oveja con su cría y recuperar otros animales que serían aportados por un individuo identificado como ʿAbd al-Jābir. Asimismo, aparecen mencionadas tres piezas de tela de algodón (mandūf) y lo que los investigadores interpretan como un posible tocado. Aunque a primera vista parece tratarse de un simple registro administrativo, el texto sugiere que el propio rey intervenía de manera directa en la gestión de estos intercambios cotidianos.

Ese detalle permite entender mejor cómo funcionaban las dinámicas sociales y económicas de la época. Lejos de ser una figura distante, el soberano cumplía un rol activo como mediador en las relaciones entre comerciantes, miembros de la élite local y autoridades religiosas. El hallazgo también resulta significativo porque el nombre de Qashqash solo se conocía hasta ahora por su aparición en el Kitāb al-Ṭabaqāt, una obra compilada por Muḥammad al-Nūr Wad Ḍayfallāh hacia el final del período del Sultanato Funj.

Con este nuevo documento, los especialistas consideran que Qashqash deja de ser una figura asociada únicamente a relatos literarios para convertirse en un personaje históricamente comprobable. La mención del título malik —“rey” o “soberano”— coincide con la organización política descrita en las fuentes sudanesas y refuerza la idea de que realmente gobernó la región. A partir de las evidencias arqueológicas y de las referencias históricas disponibles, los investigadores sitúan su reinado entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, un período todavía poco documentado en la historia de Dongola, en el actual Sudán.