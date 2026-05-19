Un estudio reveló cómo la música puede cambiar el sabor de la comida

Aunque muchas veces se piensa que el sabor de los alimentos está relacionado solo con el paladar, la realidad es que se trata de una experiencia multisensorial en la que también participan el olfato, la vista, el tacto e incluso la audición. En ese contexto, un estudio científico reveló que la música puede alterar la forma en que las personas perciben el sabor de la comida.

La investigación fue publicada en 2023 en el International Journal of Gastronomy and Food Science y analizó cómo distintos estímulos musicales influyen en la experiencia gastronómica. Para llevar adelante el experimento, los investigadores eligieron un postre de maracuyá como alimento principal debido a que combina dos sabores predominantes: dulce y ácido.

La prueba se realizó con 49 participantes que degustaron el mismo postre en tres situaciones distintas: en silencio, con una pieza musical asociada a sabores dulces y otra vinculada a sabores ácidos. Antes de comenzar, los investigadores hicieron una prueba preliminar con 60 personas. Sin embargo, 11 participantes fueron descartados porque no lograron identificar correctamente los sabores o no utilizaron adecuadamente la escala de evaluación.

El estudio buscaba demostrar que los sonidos pueden cambiar el gusto de la comida ILONA SHOROKHOVA

Según detalló el estudio, de los 49 participantes finales, el 65% eran mujeres y el 35% hombres. Además, las edades estuvieron repartidas entre distintos grupos etarios: el 10% tenía menos de 25 años, el 23% entre 25 y 34 años, el 35% entre 35 y 45 años, el 14% entre 46 y 55 años y el 18% más de 55 años.

Los resultados mostraron que las personas no percibieron el postre de la misma manera según la música que escuchaban en cada prueba. “El estudio describió, utilizando como estímulo alimentario, un postre con dos sabores básicos principales: dulce y ácido. Como estímulos auditivos, una pieza musical dulce y otra ácida mostraron que los participantes no percibieron el postre de la misma manera cuando fueron expuestos a diferentes estímulos musicales, lo que valida la influencia de la música en la experiencia de degustación”, señalaron los investigadores.

Uno de los hallazgos más llamativos fue que la música asociada a sonidos “ácidos” logró potenciar la percepción de ese sabor en el postre. En cambio, la música vinculada a lo dulce no consiguió aumentar la sensación de dulzura. “Se observó que la congruencia de la música con el sabor fue más fuerte con respecto al sabor ácido, con un efecto significativo. La música dulce no aumentó la dulzura del postre”, concluyó el trabajo científico.

¿Cómo la música puede cambiar el sabor de la comida?

¿Por qué el cerebro relaciona sonidos y sabores?

Aunque la música no modifica físicamente el alimento, sí influye en la manera en que el cerebro procesa la experiencia sensorial. Los especialistas explican que ciertos sonidos, ritmos o tonalidades pueden asociarse mentalmente con determinados sabores y generar cambios en la percepción.

Por ejemplo, las melodías agudas, rápidas o intensas suelen relacionarse con sabores más ácidos o cítricos, mientras que los sonidos suaves y armónicos suelen asociarse a alimentos dulces o cremosos. Este fenómeno forma parte de lo que la ciencia denomina “correspondencias multisensoriales”, es decir, la conexión que el cerebro establece entre estímulos de distintos sentidos.