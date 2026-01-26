Según un estudio, tener “dos o tres hijos” demora el envejecimiento

Un reciente estudio reveló un vínculo desconocido entre el número de hijos y el envejecimiento femenino. Investigadores finlandeses hallaron que mujeres con dos o tres hijos mostraron un envejecimiento biológico más lento que aquellas con ninguna descendencia o con más de cuatro hijos. De esta manera, este resultado viene a desmitificar ciertos preceptos vinculados a la maternidad, la longevidad y la salud integral de las personas gestantes.

La investigación, publicada en Scientific American, encontró que las mujeres en Finlandia que tuvieron muchos hijos, o ninguno, envejecieron más rápido que aquellas con uno o pocos hijos. “Como fenómeno evolutivo, el envejecimiento es realmente interesante”, sostuvo la autora principal del estudio, Mikaela Hukkanen, investigadora doctoral de la Universidad de Helsinki. “Nuestro hallazgo es algo sorprendente, pero a la vez, es lógico”, agregó la investigadora

Los investigadores se sorprendieron con los resultados (Foto: Freepik)

Hukkanen y sus colegas analizaron datos de nacimientos desde 1974. Separaron a 14.836 mujeres en seis grupos según el número y el momento de sus partos (lo que les permitió comparar padres genéticamente similares). Luego, utilizando datos de esperanza de vida y muestras de sangre que mostraban cambios en el ADN relacionados con el envejecimiento, los investigadores modelaron cómo la reproducción impactó el proceso de envejecimiento de las mujeres en cada grupo.

En línea con hallazgos anteriores, las mujeres analizadas que tuvieron más hijos tendieron a tener una menor esperanza de vida y un envejecimiento epigenético más rápido, es decir, cambios en la forma en que se expresa el ADN más adelante en la vida.

Según explicaron los autores, hay muchos factores que afectan la velocidad a la que se envejece, desde el medio ambiente hasta el ADN. En ese sentido, la cantidad de hijos y cuándo se los tiene puede alterar el proceso de envejecimiento y la esperanza de vida. El hallazgo de que las personas que no tuvieron hijos también envejecieron más rápido y tuvieron una menor esperanza de vida fue sorpresivo para los autores del estudio.

La longevidad de las madres está ligada a factores ambientales y genéticos (Foto: Freepik)

Algunos aspectos del embarazo y la crianza de los hijos protegen la salud de las mujeres. Por ejemplo, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Además, el mayor apoyo social que algunos padres reciben cuando sus hijos son pequeños y la atención que pueden recibir de sus hijos más adelante en la vida pueden aumentar su longevidad. Estos beneficios podrían ser parte de la razón por la que las mujeres que no tuvieron hijos envejecieron más rápido.

Sin embargo, para los padres de más de cuatro hijos, los costos biológicos pueden superar los beneficios. “Realmente quiero enfatizar que esta no es una prescripción para nadie sobre cómo tener hijos”, sostuvo Hukkanen. “Solo estamos viendo asociaciones y vínculos, no es directamente aplicable a las mujeres que tienen hijos ahora mismo”, advirtió.

A partir de estos hallazgos, los investigadores aseguraron que se abren varias líneas de investigación para el futuro. “Con la llegada de algunas de estas herramientas para cuantificar el envejecimiento biológico, estamos empezando a poder medir los impactos del embarazo en escalas de tiempo mucho más cortas, lo cual creo que es emocionante”, aseveró Calen Ryan, un epigenetista poblacional de la Universidad de Columbia. “No solo nos permite predecir quién podría estar en riesgo, sino que también abre la puerta a vías más claras para las futuras intervenciones”, concluyó.