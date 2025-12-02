Cuál es el significado de la Luna Fría de diciembre, la última Superluna extrema hasta 2042

Durante diciembre de 2025 se registrarán diversos fenómenos astronómicos que podrán verse desde Estados Unidos y otras partes del mundo. Uno de los principales es la Luna Fría, la última Superluna del año, que tendrá características que volverán a ser vistas hasta en más de una década.

Por qué la Luna Fría de diciembre recibe ese nombre

La Luna Fría de diciembre posee diferentes significados y simbolismos, aunque su nombre se origina de las tradiciones nativas americanas, según The Old Farmers Almanac.

La Luna Fría de diciembre de 2025 se registrará el día 4 y es la más extrema hasta el 2042 (Pexels/Peter de Vink)

Este evento astronómico se denomina así porque pertenece a una de las estaciones más frías del año, pese a que todavía se dará en otoño y no en invierno. También recibe el nombre de Luna de la Noche Larga, por su cercanía con el solsticio de invierno.

A nivel espiritual, la Superluna de diciembre de 2025 también puede tener diferentes significados, según El Heraldo. Esta fase estaría ligada con la introspección, la renovación y el cierre de ciclos.

Se cree que meditar bajo la luz de la Luna Fría puede ayudar a la introspección, aclarar pensamientos y emociones y despertar la intuición de los individuos, además de estar asociada con la purificación y la transformación natural.

Por qué la Superluna de diciembre no volverá a verse así hasta 2042

La Luna Fría será la última superluna extrema hasta el 2042, lo que significa que es la posición más cercana del satélite al solsticio de invierno en los próximos 17 años, según Starwalk.

La Luna Fría de diciembre de 2025 es la más alta en el cielo del hemisferio norte hasta el 2042 (Pexels/Frank Cone)

Esto quiere decir que la Superluna de diciembre de 2025 será la Luna llena más alta en el cielo que podrá verse desde el hemisferio norte en los próximos años.

El satélite natural terrestre alcanzará una declinación de +28°15.9′, cifra que solo será superada por la Luna llena de 2042.

Expertos apuntan que la Luna Fría tendrá lugar el próximo 4 de diciembre y que será visible durante la mayor parte de la noche, con grandes oportunidades de observación por su posición en el cielo.

Respecto al calendario lunar completo que se registra el último mes del año, las fases y cambios importantes serán:

Del 1 al 3 de diciembre: Luna gibosa creciente

4 de diciembre: Luna llena o Luna Fría

Del 5 al 10 de diciembre: Luna gibosa menguante

11 de diciembre: Tercer trimestre o cuarto menguante

Del 12 al 19 de diciembre: Luna menguante

20 de diciembre: Luna Nueva

Del 21 al 26 de diciembre: Luna creciente

27 de diciembre: Cuarto creciente o Primer cuarto

Del 28 al 31 de diciembre: Luna gibosa creciente

Qué otros fenómenos astronómicos habrá en diciembre 2025

Otro de los eventos astronómicos más relevantes del último mes del año es la lluvia de meteoros Gemínidas, que son visibles cada año en todo el hemisferio norte.

La lluvia de meteoros Gemínidas es visible durante diciembre de cada año en todo el hemisferio norte (Pexels/Veda Pingale)

Aunque estas estrellas fugaces se registran durante varios días de diciembre de 2025 y este año estarán presentes desde el 4 hasta el 17 de diciembre, tienen una fecha pico en la que existe mayor movimiento de meteoros.

Este año, esa fecha es del 13 al 14 de diciembre, cuando se registrarán hasta 150 meteoros por hora, por lo que es la mejor noche para observar el cielo nocturno y contemplar a las Gemínidas.

Según el calendario de Starwalk, todos los fenómenos astronómicos del mes son:

4 de diciembre: Luna cerca de las Pléyades

4 de diciembre: Luna Fría o Superluna

7 de diciembre: Mercurio en la mayor elongación oeste

7 de diciembre: Luna cerca de Júpiter

13-14 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Gemínidas

20 de diciembre: Luna Nueva

21 de diciembre: Solsticio de diciembre

22-23 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Úrsidas

27 de diciembre: Luna cerca de Saturno

27 de diciembre: Luna cerca de Neptuno

31 de diciembre: Luna cerca de las Pléyades