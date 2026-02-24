Hallazgo histórico: un paleontólogo descubre un enorme hueso prehistórico de un río en Missouri
Desde hace más de 20 años, Jason Howery se dedica a buscar restos de la Edad de Hielo en el noroeste del “Show-Me State”; a qué animal pertenece el fósil
Un paleontólogo descubrió los restos de un gigante de la Edad de Hielo en el río de Missouri, Estados Unidos. Este hallazgo prehistórico coincide con otros similares, realizados en el mismo yacimiento ubicado al noroeste del Show-Me State, y servirá para futuras generaciones de científicos.
Paleontólogo descubre hueso prehistórico en el río Missouri
El importante descubrimiento fue un enorme hueso de mamut colombino proveniente de la Edad de Hielo, de acuerdo con el perfil de GoFundMe de The Paleo Outreach Program (El Programa de Divulgación Paleolítica).
Jason Howery ha documentado diferentes yacimientos de la Edad de Hielo en el noroeste de Missouri y, además de restos de mamuts, también se han hallado herramientas antiguas que han sido parcialmente autenticadas por antropólogos profesionales.
El resto encontrado recientemente pertenece al fémur de un mamut colombino que emergía de un afluente alimentado por un manantial.
Este hallazgo coincide con restos recuperados anteriormente en el mismo yacimiento, como un diente de mamut, fragmentos de colmillo y evidencia de actividad humana.
El objetivo de Howery y de su equipo de trabajo es documentar científicamente, preservar y analizar este tipo de hallazgos para que no se pierda su valor histórico y puedan ser utilizados por las próximas generaciones de científicos.
De acuerdo con Inside Edition, el hueso de mamut pesa alrededor de 79 libras (36 kilos). “Es tan grande que no parece que sea real, pero lo es”, explica el paleontólogo.
Quién es Jason Howery y qué otros hallazgos tiene
Jason Howery es un paleontólogo autofinanciado que lidera el proyecto The Paleo Outreach Program y, además de explorar el noroeste de Missouri durante más de dos décadas, recauda fondos para continuar con su labor, de acuerdo con Fox.
El científico local cuenta con otros hallazgos relevantes, como un ciervo gigante, un caballo de la Edad de Hielo y hasta un bisonte antiguo.
Howery precisó que cuando llegó al yacimiento donde halló el fémur de mamut, fue lo primero que vio. Este tipo de descubrimiento se relaciona con que Missouri estuvo cubierto por glaciares hace 10.000 años.
Se cree que la región noroeste de esta entidad tenía las condiciones adecuadas para que los humanos cazaran diferentes animales, actualmente extintos. Específicamente, en el condado de Nodaway existe un yacimiento prehistórico de carnicería que es evidencia de esta actividad.
El paleontólogo considera que el fémur de mamut puede ser su hallazgo más importante hasta ahora, ya que cuenta con una textura específica, como “pegajosa y vidriosa”, aunque aún necesita pasar por pruebas específicas de autenticidad.
Cómo era el mamut colombino que habitó Missouri hace 10.000 años
Gran parte de Norteamérica fue habitada por los gigantes de la Edad de Hielo, incluido el mamut colombino, de acuerdo con el Museo de Historia Natural.
Esta especie, cuyo nombre científico es Mammuthus columbi, era realmente enorme, ya que uno solo de sus colmillos podía pesar 110 libras (50 kilos). Estos animales solían medir hasta 13 pies de altura (4 metros) y pesar unas 10 toneladas.
Se considera que un mamut colombino era tan pesado como un autobús escolar. Su dieta era herbívora y consumían hasta 300 libras (140 kilos) de plantas al día.
Esta especie habitó diferentes partes de América del Norte, incluido el actual territorio estadounidense y partes de México.
Según el sitio Arqueología Mexicana, los mamuts eran nómadas y se desplazaban a diversos lugares en busca de agua y comida.
Se descubrió que algunos individuos hallados en Florida provenían de zonas ubicadas a 93 millas (150 km) del sitio donde fueron hallados. Y otro ejemplar de mamut hallado en Missouri, se pudo haber desplazado hasta 186 millas (300 km) del punto donde sus restos fueron encontrados.
