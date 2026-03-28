El neurólogo Carles Doménech recomendó: “En caso de duda sobre las pérdidas de memoria, debe evitar autodiagnosticarse”

La neurología es la especialidad médica encargada de estudiar y tratar las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y los músculos. En ese marco, el neurólogo Carles Doménech brindó una serie de recomendaciones clave para detectar síntomas y evitar errores frecuentes en el diagnóstico. En diálogo con la cadena SER, el especialista detalló cuáles son los motivos más comunes por los que los pacientes acuden a consulta.

“El motivo por el cual más nos consultan son, sin lugar a dudas, las cefaleas o los dolores de cabeza”, explicó Doménech. Aunque en muchos casos se debe al sedentarismo, mala alimentación, falta de sueño o una exposición excesiva a las pantallas, el médico indicó que siempre es elemental tener una consulta médica para descartar cualquier otra enfermedad.

“Nos visitan también por muchos otros motivos, como pueden ser los relacionados con los problemas de memoria, los temblores, los mareos, alteraciones sensitivas, pérdidas de consciencia…”, describió el experto.

Una de las mayores consultas a los neurólogos es por los dolores de cabeza Photographer: Dragos Condrea

Frente a la duda sobre cuándo acudir a un especialista, el médico fue claro al diferenciar entre preocuparse y ocuparse: “Más que preocuparnos, la recomendación es que debemos ocuparnos. En cualquier caso, en caso de duda, la mejor de las opciones siempre es consultar al especialista y evitar hacernos un autodiagnóstico”.

Con la llegada de la inteligencia artificial, muchas más personas optan por preguntarle a esta herramienta sobre sus dolencias, lo que puede generar que las mismas persistan en el tiempo por ser mal medicadas o que incluso empeoren. “La gente suele leer en internet sobre su patología probable y muchas veces terminan autodiagnosticándose de una forma errónea. Esto al final genera un estrés que muchas veces es innecesario”, argumentó el médico.

El riesgo del autodiagnóstico en problemas de memoria

Uno de los puntos más sensibles abordados por Doménech fue el de las pérdidas de memoria, un síntoma que suele generar preocupación en las personas de avanzada edad. “En caso de duda sobre las pérdidas de memoria, la recomendación es que se consulte al especialista y que se evite el autodiagnóstico”, indicó.

Además, destacó que hoy existen numerosos tratamientos que permiten acompañar la evolución de enfermedades cognitivas antes de que se agraven. “Disponemos de varios grupos de fármacos que pueden ayudar a paliar la progresión de estas enfermedades. También se está avanzando en terapias más esperanzadoras como los anticuerpos monoclonales, aunque son para pacientes seleccionados”, analizó el especialista.

El diagnóstico temprano suele ser clave en enfermedades neurodegenerativas (Foto: FreeP¡CK)

Las herramientas principales de diagnóstico son la evaluación clínica en el consultorio, seguida de estudios como lo pueden ser la tomografía, la resonancia, electroencefalografía o la electromiografía. “Siempre debe individualizarse el caso en concreto y, en cualquier caso, la neurología puede ayudar a tratar las distintas condiciones”, remarcó.

¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes en Argentina?

En la práctica clínica diaria, existen ciertas patologías neurológicas que se repiten con mayor frecuencia en el país. Según un estudio presentado por la Revista Argentina de Neurología entre las más comunes se encuentran:

Migraña y otros tipos de cefaleas

Accidente cerebrovascular

Epilepsia

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Enfermedad de Parkinson

Esclerosis múltiple

Muchas de estas patologías pueden presentar síntomas iniciales leves o inespecíficos, por lo que la consulta temprana es clave para su diagnóstico y tratamiento.