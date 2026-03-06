La NASA confirmó qué ocurrirá con el asteroide 2024 YR4: ¿impactará contra la Luna?

La incertidumbre sobre el asteroide denominado 2024 YR4 llegó a su fin, ya que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), confirmó de manera definitiva que el cuerpo celeste, anteriormente clasificado como una amenaza potencial para la Luna, no representará ningún peligro cuando realice su aproximación en diciembre de 2032. Este hallazgo, fruto de un complejo esfuerzo de observación astronómica internacional, pone punto final a una serie de especulaciones que habían posicionado al objeto como uno de los más observados en las últimas dos décadas.

El asteroide 2024 YR4, detectado inicialmente a fines de 2024 por el sistema ATLAS en Chile, había generado atención global debido a que, durante un periodo breve, sus proyecciones sugerían una pequeña posibilidad de impacto terrestre, algo muy peligroso al integrar la familia de asteroides “asesinos de ciudades”, riesgo que fue descartado rápidamente tras obtener más datos orbitales. Sin embargo, persistía una probabilidad de colisión contra la Luna calculada en un 4,3%. Gracias a nuevas observaciones realizadas en febrero de 2026 mediante la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio espacial James Webb, los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) lograron refinar la órbita del cuerpo rocoso con una precisión sin precedentes.

El equipo científico, liderado por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, enfrentó desafíos técnicos considerables al intentar localizar un objeto extremadamente tenue a millones de kilómetros de distancia. Según informa la ESA, “el reto fue significativo: utilizar una de las máquinas más complejas que la humanidad ha construido para rastrear un punto casi invisible y predecir su posición a siete años vista”. La precisión del telescopio permitió confirmar que el 22 de diciembre de 2032, el asteroide pasará a unos 21.200 kilómetros de la superficie lunar, una distancia que los especialistas califican como un paso seguro en términos cósmicos.

Agencia Espacial Europea: "La vigilancia es constante"

Es importante destacar, según el comunicado de la NASA, que esta actualización no responde a una modificación en la trayectoria del asteroide, sino a una mejora sustancial en la exactitud de los cálculos. El doctor Darren Baskill, profesor de la Universidad de Sussex, explicó en diálogo con el portal LADbible que “el proceso de predicción en el espacio es complejo; observar un asteroide es similar a ver una bola en el billar: no sabes si entrará en el bolsillo hasta el último momento”. Esta analogía subraya la dificultad intrínseca de la mecánica orbital donde, con el paso del tiempo y la acumulación de datos observacionales, los márgenes de error se reducen significativamente hasta alcanzar certezas como la actual.

La labor de defensa planetaria continúa como una prioridad para las agencias espaciales, ya que la Agencia Espacial Europea subrayó que, si bien el asteroide 2024 YR4 fue catalogado como inofensivo, su programa de Seguridad Espacial mantiene una vigilancia constante sobre el cosmos para garantizar que cualquier peligro potencial sea identificado con la antelación necesaria.

La tecnología empleada en esta ocasión, que combinó el telescopio Webb con los datos astrométricos de la misión Gaia de la ESA, demuestra la madurez alcanzada en la cooperación científica internacional. Se espera que el objeto vuelva a ser objeto de estudio en 2028, cuando su órbita lo acerque nuevamente a las proximidades de la Tierra.