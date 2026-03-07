“Telarañas gigantes”: el hallazgo de la NASA en Marte que esperanza a los científicos

Un conjunto de formaciones geológicas que se asemejan a enormes telarañas fue observado por el rover Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Marte. El hallazgo se realizó en el monte Sharp, dentro del cráter Gale. El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre cuánto tiempo hubo agua subterránea en el planeta rojo y sobre la posible existencia de vida microbiana en el pasado.

Qué son las formaciones “boxwork” que Curiosity detectó en Marte

Las estructuras se conocen como boxwork, un tipo de formación geológica compuesta por crestas de roca que se cruzan entre sí. Estas elevaciones alcanzan entre uno y dos metros de altura y forman una red de relieves separados por cavidades donde se deposita arena, según explicó la NASA en su sitio web.

Desde la órbita, estas formaciones dibujan patrones similares a una telaraña sobre la superficie marciana NASA

Desde la órbita, estas formaciones entrecruzadas dibujan patrones que recuerdan a una telaraña. El rover Curiosity capturó un panorama detallado del área el 26 de septiembre de 2025 con su cámara Mastcam.

Según informó la NASA, estas estructuras se extienden por kilómetros sobre la superficie del monte Sharp. El robot de la agencia exploró esta región durante aproximadamente seis meses.

Las evidencias de antiguos flujos de agua subterránea en Marte

Los científicos interpretaron estas formaciones como el resultado de antiguos flujos de agua subterránea. Ese líquido circuló por fracturas en la roca y dejó depósitos minerales en las grietas.

Estos materiales endurecieron esas zonas, mientras que las partes sin ese refuerzo se erosionaron con el tiempo por la acción del viento. Como resultado, quedaron las elevaciones rocosas que Curiosity observa en la superficie.

Curiosity observó en Marte formaciones rocosas que recuerdan a enormes telarañas en el monte Sharp

Tina Seeger, científica de la misión e investigadora de la Universidad Rice en Houston, explicó la relevancia del hallazgo. “Ver boxwork tan arriba en la montaña sugiere que el nivel de agua subterránea debía ser bastante alto”, afirmó.

La investigadora señaló que ese dato indica que el H₂O necesario para sostener la vida pudo haber durado más tiempo del que sugerían las observaciones desde la órbita.

¿Cómo analiza Curiosity las rocas marcianas?

Curiosity funciona como un laboratorio móvil que analiza la composición de las rocas marcianas. El rover cuenta con un brazo robótico equipado con un taladro para recolectar muestras, explicó la NASA.

El material pulverizado se introduce en instrumentos científicos dentro del vehículo. Allí se realizan distintos análisis químicos.

En esta región, el aparato recolectó tres muestras de roca en distintos puntos del terreno. Una provino de la parte superior de una cresta, otra del fondo de una depresión y la tercera de una zona de transición antes de llegar a la cima.

Los estudios con rayos X identificaron distintos minerales en cada zona. Las crestas contienen minerales de arcilla, mientras que las áreas más bajas presentan minerales carbonatados.

Las estructuras, llamadas boxwork, están formadas por crestas de roca que se cruzan y alcanzan hasta dos metros de altura NASA

Las señales adicionales de agua en la superficie de Marte

Durante la exploración, Curiosity también detectó pequeñas protuberancias minerales llamadas nódulos. Estas formaciones tienen aproximadamente el tamaño de una arveja o guisante.

Los nódulos se originan cuando el agua subterránea deja depósitos minerales al evaporarse. Este tipo de estructura ya había sido observado por el rover y otras misiones en Marte.

Sin embargo, en esta región los científicos encontraron estas pequeñas formaciones en lugares inesperados. Aparecen a lo largo de las paredes de las elevaciones y en las depresiones entre ellas.

Seeger comentó que aún no existe una explicación definitiva para esa distribución. “Tal vez las crestas se cementaron primero con minerales y episodios posteriores de agua subterránea dejaron los nódulos alrededor”, indicó.

La misión de Curiosity y la búsqueda de ambientes habitables fuera de la tierra

El rover Curiosity aterrizó en Marte el 5 de agosto de 2012 dentro del cráter Gale. Este sitio se encuentra en el límite entre las tierras altas del sur del planeta y las llanuras del norte.

La misión forma parte del programa de exploración de Marte de la NASA. El vehículo fue construido por el Jet Propulsion Laboratory, administrado por el Instituto de Tecnología de California.

El objetivo principal de Curiosity es determinar si Marte tuvo ambientes capaces de sostener vida microbiana. Para ello analiza rocas y sedimentos en busca de compuestos orgánicos y minerales asociados al agua.

Los próximos pasos de la exploración en el monte Sharp

Este mes de marzo de 2026, Curiosity dejará la región donde se encuentran las formaciones boxwork. Luego, el equipo científico continuará la exploración de la capa rica en sulfatos del monte Sharp durante el próximo año.

El objetivo es estudiar cómo se secó el agua en Marte y reconstruir la evolución del clima del planeta hace miles de millones de años.