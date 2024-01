escuchar

La provincia de Buenos Aires y otras siete regiones del país se enfrentan a distintas alertas amarillas por condiciones climáticas intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este marco, el organismo nacional dio una serie de recomendaciones para mantener segura a la población.

En Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro rige una alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las regiones afectadas son Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén; Mártires, Telsen, Gaiman, Biedma, Florentino Ameghino y Rawson, en Chubut; las zonas rionegrinas de Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo; y Malargüe, en Mendoza.

Ante esta situación, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

23 de enero de 2024

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan otra alerta meteorológica nivel amarillo por vientos fuertes, que podrán alcanzar velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Ante esto, se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades.

Ola de calor

Mientras tanto, casi la mitad del país se enfrenta a advertencias amarillas y naranjas por temperaturas extremas. El sur de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego presentan una advertencia amarilla por el calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 33°C . Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud, pero puede ser peligroso, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Al mismo tiempo, el sur de Tierra del Fuego, el este de Neuquén, norte de Río Negro y sur de La Pampa se enfrentan a una advertencia naranja por el mismo motivo, c on temperaturas intensas que rondarían los 36°C . Esto puede tener un efecto moderado a alto en la salud, y puede ser muy peligroso para los grupos de riesgo antes mencionados.

