Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 28;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 13 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 13 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:28.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

