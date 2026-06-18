Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 18 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 17:50.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..