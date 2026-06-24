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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 25 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 25 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 25 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 17:51.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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