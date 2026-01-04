Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 5 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:10.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Venezuela escala el vínculo Trump-Milei
- 2
Apareció otra empresa vinculada a la AFA que recaudó de auspiciantes, movió millones y envió dinero a una de las sociedades fantasma
- 3
La justicia venezolana ordenó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina
- 4
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 4 de enero