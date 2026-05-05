Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 6 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 6 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:42.
Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Adorni, un escándalo en cascada
- 2
A Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, le preocupa la presión sobre Kimi Antonelli en medio de la racha de victorias en la Fórmula 1
- 3
Para mayores de 50 años: el ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio
- 4
El enojo de Meloni por la difusión de nuevas imágenes sugestivas falsas