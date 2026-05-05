Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 6 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..