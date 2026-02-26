Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:34.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
- 2
El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
- 3
Dólar oficial y blue en vivo: cuánto cotizan hoy, jueves 26 de febrero
- 4
Caso $LIBRA: un peritaje oficial detectó intercambios entre Milei y Novelli, que eliminó mensajes