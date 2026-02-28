Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:33.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
