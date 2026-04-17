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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 18 de abril
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 18 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 18 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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