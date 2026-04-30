LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 1 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 24; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 1 de mayo
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 1 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 1 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:14.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La reflexión de Martín Caparrós sobre el discurso de Milei en la ExpoEFI 2026
    1

    La reflexión de Martín Caparrós sobre el discurso de Milei en la ExpoEFI 2026

  2. El Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios
    2

    No más donación por reposición: el Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios

  3. La receta de Shanghai Express para imponer un nuevo fast food
    3

    La receta de Shanghai Express para convertirse en el “McDonald’s chino”

  4. Pablo Rago: la separación que aún no asimila, la excelente relación con su hijo y esta nueva etapa en su vida
    4

    Pablo Rago: la separación que aún no asimila, la excelente relación con su hijo y esta nueva etapa en su vida