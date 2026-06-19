Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 4 y 14; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 20 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:02 y se pone a las 17:52.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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