LA NACION

Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Morón para el 20 de junio
El pronóstico del tiempo para Morón para el 20 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 20 de junio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Está detrás del éxito de las ventas de entradas del Mundial y quiere volver al país para "ayudar a Boca"
    1

    Carlos Abriata, el fanático de Boca que está detrás del sistema que vende las entradas del Mundial

  2. Por dónde pasan Brasil vs. Haití y qué canal lo transmite en vivo
    2

    Por dónde pasan Brasil vs. Haití y qué canal lo transmite en vivo

  3. El impresionante pelotazo que recibió Francisco Cerúndolo en el césped inglés, donde es semifinalista
    3

    Francisco Cerúndolo recibió un terrible pelotazo en la red, pero ganó y es semifinalista sobre el césped de Queens

  4. Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres
    4

    Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres: al menos un muerto y 89 heridos