Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 27;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 1 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

