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Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 16 de abril
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 16 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 16 de abril el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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