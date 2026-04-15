Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 16 de abril el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 07:14 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Una automotriz japonesa presenta su nuevo SUV que se convierte en el más barato de la marca
- 2
Toyota abre un centro que produce una pieza fundamental de su modelo estrella: el Yaris Cross Hybrid
- 3
BYD: qué dijo la empresa china sobre el feroz incendio que se desató y cómo afectará en la Argentina
- 4
Otro escándalo para Agostina Páez: carta documento, denuncia y versiones cruzadas con su exnovio por un auto