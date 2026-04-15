Videos: los siete goles de Real Madrid y Bayern por la Champions League

Bayern y Real Madrid jugaron el desquite de uno de los cuartos de final de la Champions League en Alemania. Los locales comenzaron con la ventaja obtenida en su visita a la capital española, pero duró poco: el arquero Manuel Neuer entregó mal un pase y Arda Guller aprovechó para rematar de larga distancia e igualar la serie antes del minuto de juego. Sólo cinco minutos después, un inexplicable movimiento de Andriy Lunin les permitió empatar el duelo a los teutones. Además, todos los goles del frenético duelo que se jugó en en Allianz Arena y finalizó con el pase a semifinales de los dirigidos por Kompany.

Los alemanes sacaron del medio y, tras un pelotazo largo, la tomó Lunin. En su saque de arco buscó a Vinicius, pero Upamecano ganó de cabeza. Luego de algunos rebotes en el mediocampo, la pelota fue recuperada por el equipo local y, de inmediato, jugaron con su arquero para volver a armar juego. Neuer jugó al medio, pero se la dio a Arda Guller, que sin controlarla, le dio de zurda con el borde interno y convirtió el 1 a 0 a los 35 segundos.

Con ese tanto, los Merengues igualaban la serie 2 a 2 en el global. Sin embargo no iba a durar mucho la alegría e iba a llegar otro fallo de un arquero. Tras un córner desde la izquierda para el equipo bávaro, Joshua Kimmich la envió al área chica y Andriy Lunin ¡se metió adentro del arco! Se pasó de largo y Aleksandar Pavlović sólo tuvo que desviarla un poco de cabeza para poner el 1 a 1 a los seis minutos.

A los 27 llegó otra ofensiva de real Madrid en la que Vinicius hizo exigir a Neuer, pero en la misma jugada la pelota le llegó a Brahim Díaz a pocos metros de la línea del área grande. Konrad Laimer fue a marcarlo y el árbitro Slavko Vincic cobró una infracción inexistente. Frente a la pelota se pararon Arda Guller y Trent Alexander Arnold. Se hizo cargo quien convirtió el primer tanto y la clavó de zurda en el ángulo para poner el 2-1 a los 29. De ese modo, se puso en ventaja en el partido e igualó la serie.

Pero este duelo no tiene ningún respiro en cuatro minutos se marcaron dos goles más. A los 38, igualó el partido el local. Upamekano se fue para adelante como si fuese un número 10 y habilitó a Harry Kane. El atacante inglés recibió, levantó la cabeza y la colocó contra un palo.

Pero cuatro minutos más tarde, Real Madrid recuperó en su campo y corrió hacia adelante con varios de sus futbolistas. Pero fue Vinicius el que lideró el contraataque por la izquierda. Lo encaró a Tah, y la soltó para Kylian Mbappé, que llegó solo por el medio y definió ante la salida de Neuer y puso el 3 a 2 a los 42. De esa manera finalizó la frenética primera parte.

El segundo tiempo tuvo muchas ofensivas de Real Madrid incluso con una tapada increíble de Neuer, pero cuando Bayern Munich se hizo dueño de la pelota tuvo la paciencia para llegar. Aprovechó el jugador de más por la expulsión de Eduardo Camavinga a los 41 y a los 44 Luis Díaz armó una gran jugada con una pared de Jamal Musiala y remató al arco. la pelota pegó en Militao y se le desvió a Lunin para el 3 a 3.

En una de las últimas jugadas, Michael Olise corrió por la derecha y recibió la pelota. Le jugó el pie a pie a Rudiger y con un enganche para adentro, se hizo el espacio para rematar con la zurda y la clavó en el segundo palo de Lunin para establecer el 4 a 3 final a los 50 minutos y que sea victoria y clasificación para Bayern Munich

El duelo de vuelta de los cuartos de final se jugó con mucho ritmo entre dos equipos que siempre buscaron el arco del rival . Quedó mucho más demostrado por lo que sucedió en el primer tiempo. Los alemanes se quedaron con el global de 6 a 4 y se medirán en semifinales ante PSG.