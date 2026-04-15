En qué canal pasan Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana hoy

El encuentro entre la Academia y el Fogão se disputa este miércoles a las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Cristián Garay
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Este miércoles, desde las 19, Racing y Botafogo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Cristián Garay, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Academia comenzó su participación en esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes con el pie derecho. Como visitante, a 2.800 metros de altura, le ganó 3 a 1 a Independiente Petrolero con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández (Thomaz Santos descontó para el club boliviano en la última jugada del primer tiempo).
El Fogão, por su parte, no cumplió con su condición de favorito y empató 1 a 1 con Caracas, como local, por los goles de Arthur Cabral -B- y Wilfred Correa -C-. En el plantel hay cuatro argentinos: Alexander Barboza, Cristian Medina, Álvaro Montoro y Joaquín Correa. De ellos, solo Barboza y Montoro fueron titulares en la primera fecha, y ambos disputaron el partido completo.
Racing vs. Botafogo: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Avellaneda, Argentina, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.95 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Botafogo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.
Posibles formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín Garcia Basso o Ignacio Rodríguez; Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Gonzalo Sosa; Gastón Martirena, Maravilla Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.
- Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos o Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles o Caio Roque; Cristian Medina o Allan, Danilo, Edenilson; Lucas Villalba, Matheus Martins y Arthur Cabral.
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