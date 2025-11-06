LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 7 de noviembre, la temperatura rondará entre 21 y 29;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 7 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

