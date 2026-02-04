LA NACION

Clima hoy: a qué hora llueve este miércoles 4 de febrero según el Servicio Meteorológico Nacional

Estas son las previsiones meteorológicas para la mitad de la semana en CABA, con las temperaturas máximas y las posibilidades de precipitaciones

Este miércoles se esperan chaparrones en CABA
  • Por la mañana y la tarde se esperan chaparrones; las chances de lluvias se extienden hasta el viernes y el cielo estará mayormente nublado

Los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que deseen saber a qué hora llueve este miércoles 4 de febrero según el Servicio Meteorológico, pueden consultar la información pormenorizada sobre el anticipo del tiempo para esta jornada.

Se esperan chaparrones entre la mañana y la tarde de este miércoles
El SMN (Servicio Meteorológico Nacional) anticipa que este miércoles existen probabilidades de chaparrones por la mañana y la tarde, con un porcentaje que va del 10% al 40%.

¿A qué hora llueve este miércoles 4 de febrero?

Las previsiones del SMN indican que este miércoles 4 de febrero habrá chaparrones por la mañana y la tarde. La temperatura mínima esperada es de 23°C y la máxima de 32°C.

Habrá vientos leves del este que, por la noche, pueden convertirse en ráfagas, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones disminuyen hacia la noche, cuando se ubiquen en un rango que va de 0 a 10%.

Clima de hoy
En tanto, el SMN mantiene una alerta amarrilla por altas temperaturas, y recomienda las medidas habituales para el cuidado de niños y adultos mayores, para evitar inconvenientes de salud.

Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA

El pronóstico del tiempo para la semana en CABA indica lo siguiente:

  • Jueves 5 de febrero: se espera una jornada con chaparrones por la mañana y la noche, y tormentas aisladas por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 31°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y suroeste y sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
  • Viernes 6 de febrero: la mañana y la tarde se presentarán con chaparrones, y con el cielo parcialmente nublado por la noche. La mínima será de 19°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
  • Sábado 7 de febrero: el día se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 19°C y la máxima llegará a los 30°C. Habrá viento del norte y noroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
  • Domingo 8 de febrero: El cielo se presentará ligeramente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 30°C. El viento soplará del noreste, y no se presentan chances de precipitaciones.

Cuáles son las recomendaciones por altas temperaturas

El SMN sugiere determinadas medidas a la población, en los días de altas temperaturas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
DíaTemperatura mínimaTemperatura máximaLluvias
Miércoles 4 de febrero
23°C
32°C
Probabilidad de chaparrones
Jueves 5 de febrero
25°C
31°C
Probabilidad de chaparrones
Viernes 6 de febrero
19°C
29°C
Probabilidad de chaparrones
Sábado 7 de febrero
19°C
30°C
Sin probabilidades de lluvias
Domingo 8 de febrero
20°C
30°C
Sin probabilidades de lluvias
