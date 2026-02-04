Clima hoy: a qué hora llueve este miércoles 4 de febrero según el Servicio Meteorológico Nacional
Estas son las previsiones meteorológicas para la mitad de la semana en CABA, con las temperaturas máximas y las posibilidades de precipitaciones
- Por la mañana y la tarde se esperan chaparrones; las chances de lluvias se extienden hasta el viernes y el cielo estará mayormente nublado
Los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que deseen saber a qué hora llueve este miércoles 4 de febrero según el Servicio Meteorológico, pueden consultar la información pormenorizada sobre el anticipo del tiempo para esta jornada.
El SMN (Servicio Meteorológico Nacional) anticipa que este miércoles existen probabilidades de chaparrones por la mañana y la tarde, con un porcentaje que va del 10% al 40%.
¿A qué hora llueve este miércoles 4 de febrero?
Las previsiones del SMN indican que este miércoles 4 de febrero habrá chaparrones por la mañana y la tarde. La temperatura mínima esperada es de 23°C y la máxima de 32°C.
Habrá vientos leves del este que, por la noche, pueden convertirse en ráfagas, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones disminuyen hacia la noche, cuando se ubiquen en un rango que va de 0 a 10%.
En tanto, el SMN mantiene una alerta amarrilla por altas temperaturas, y recomienda las medidas habituales para el cuidado de niños y adultos mayores, para evitar inconvenientes de salud.
Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA
El pronóstico del tiempo para la semana en CABA indica lo siguiente:
- Jueves 5 de febrero: se espera una jornada con chaparrones por la mañana y la noche, y tormentas aisladas por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 31°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y suroeste y sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
- Viernes 6 de febrero: la mañana y la tarde se presentarán con chaparrones, y con el cielo parcialmente nublado por la noche. La mínima será de 19°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Sábado 7 de febrero: el día se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 19°C y la máxima llegará a los 30°C. Habrá viento del norte y noroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Domingo 8 de febrero: El cielo se presentará ligeramente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 30°C. El viento soplará del noreste, y no se presentan chances de precipitaciones.
Cuáles son las recomendaciones por altas temperaturas
El SMN sugiere determinadas medidas a la población, en los días de altas temperaturas:
- Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
