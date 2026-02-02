¿Hasta cuándo sigue la ola de calor y qué día llueve? Este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana

El AMBA se prepara para la tercera ola de calor de la temporada, que se extenderá durante gran parte de la primera semana de febrero; el viernes traerá alivio con lluvias escasas.

Clima del lunes: comienza la ola de calor

Volverá el calor intenso a la ciudad de la mano de un masivo descenso de aire caliente. Se espera una mañana con cielo mayormente despejado, viento leve del norte y mínima de 23ºC. A partir del mediodía, gozaremos de cierta nubosidad alta que nos tapará un poco el sol, pero que no podrá evitar una tarde de calor con ribetes sofocantes en la que el mercurio escalará hasta 34ºC, con viento moderado y poca sombra. Será la primera tarde de una saga de máximas altas, por lo que ya rige el alerta por altas temperaturas en Buenos Aires. También será la primera noche cálida, donde el mercurio quedará colgado bien arriba por la circulación de aire cálido sostenida que marcará 29ºC al final del día, en una noche con cielo algo nublado. Recién a la medianoche bajará la temperatura para dormir un poco mejor.

Empieza una nueva ola de calor en el AMBA Fabián Marelli

Clima del martes: inestable con calor extremo

El martes mostrará una mañana templada con 24ºC que será la antesala de otra jornada de calor extenuante, por lo que salga de remera y predispóngase de la mejor manera a sobrellevar las altas temperaturas. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, algunas horas de viento sudeste que arrimará nubosidad y creará una ligera inestabilidad con probabilidad de chaparrones. Ojalá la nubosidad baja cubra lo más posible nuestro cielo para ayudarnos a desandar otro día de calor fuerte, en el cual el mercurio tocará los 36ºC, que bajo el sol se sentirán sofocantes. La noche tendrá viento desde el este para que circule aire más fresco y nos deje un cierre con 28ºC, caluroso, pero nada mal a como venía el día.

Clima del miércoles: caluroso pero no agobiante

El miércoles no tendrá descenso de aire caliente y nos dará un breve respiro en esta hilera de días extenuantes. Se prevé un amanecer con 24ºC, con viento desde el este y cielo parcialmente nublado. Con el paso de la mañana se incrementará la cobertura nubosa para taparnos al sol y desanimar al termómetro a ir por otra tarde agobiante. El mercurio perderá empuje en un día con poco sol y viento fresco para recortándose en 31ºC, una ganga a como estarán las cosas. La noche mostrará una importante atenuación térmica en un cierre con 26ºC, aunque la vuelta del viento cálido y la nubosidad sostendrán al mercurio durante toda la madrugada.

Clima del jueves: probabilidad de tormentas hacia la noche

El verano volverá a la ofensiva en un día con viento caliente desde sus primeras horas hasta la noche. Se aguarda por un amanecer templado, con 25ºC de piso térmico, cielo mayormente nublado y viento moderado desde el noreste. A medía mañana el mercurio iniciará su carrera hacia una tarde de calor intenso veraniego y rebasará cómodamente los 34ºC para que el verano se pueda florear nuevamente con menos nubosidad y menos viento. La noche no dará respiro en un cierre con 29ºC, aunque un débil frente frío estará a la vuelta de la esquina pera venir a nuestro rescate antes de la medianoche.

Clima del viernes: afloja el calor

Se espera que haya alguna lluvia este viernes y que baje la temperartura Ricardo Pristupluk

El viernes llegará cierto alivio: después de mucho tiempo volverá la lluvia, aunque todos los modelos dejan decepcionados a los pluviómetros con acumulados muy pobres. Se aguarda por un amanecer inestable, con mínima de 24ºC, cielo mayormente nublado y viento moderado desde el sudeste que se sentirá muy agradable. El termómetro las tendrá todas en contra, con la superficie enfriándose con la lluvia, las nubes tapando al sol y el viento soplado fresco desde el río, lo que lo obligará a desistir en 30ºC, que con la humedad imperante podrían dejar sensación térmica más alta y puede decepcionar a los que esperaron por un descenso más abrupto de la temperatura. La noche estará a salvo al mostrar un ambiente mucho más agradable con 23ºC y cielo ligeramente nublado.

Borrador del fin de semana

El sábado conservará la calma térmica con 22ºC de mínima y 30ºC de máxima con una tarde a pleno sol. El domingo podría mostrar una temperatura un poco más alta y una nueva entrada de aire frío antes de la noche que traería lluvias y un leve descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana agotadora que anotará la tercera ola de calor de la temporada. Esta vez no tanto por las temperaturas extremas sino por la extensión del evento: podría ser la más de más duración de este verano si el miércoles nos defrauda con una pobre entrada de aire frío. Hay algunas divergencias en cuanto a las temperaturas máximas, puesto que algunos modelos muestran un escenario más hostil. La clave pasará por las temperaturas nocturnas para no sufrir tanto agotamiento físico, por eso el foco no estará en lo que alardeen la máximas, sino en las mínimas elevadas durante cuatro días. El “Team Verano” tendrá su semana soñada, pero para aquellos que tengan que laburar, especialmente en la calle, empieza una lenta cuenta regresiva hasta la lluvia y entrada de aire frío del jueves.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli