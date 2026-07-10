Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 11 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:16 y se pone a las 18:29.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
El bodegón alemán de 108 años que sigue vigente con su bota de cerveza y sus platos tradicionales
- 2
Los Robles EAM: así será el nuevo colegio que surgirá de la integración de dos instituciones tradicionales
- 3
Las motos “ganadoras”: cada vez se venden más porque generan bajos costos y eluden más fácil el tránsito
- 4
Quién es Tate McRae, la cantante que llevó la pelota en el partido de España vs. Bélgica