Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 13 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:33.
Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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