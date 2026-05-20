Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de mayo, la temperatura rondará entre 0 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 21 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:29.
Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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