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Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para General Paz para el 22 de abril
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 22 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 22 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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