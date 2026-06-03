LA NACION

Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de junio, la temperatura rondará entre 13 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 4 de junio
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 4 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 4 de junio el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:24.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Las paredes que guardan los enigmas más oscuros del femicidio de Agostina
    1

    El femicidio de Agostina: la casa del horror, el epicentro del caso que conmueve al país

  2. Mariano Cohn, Gastón Duprat y un tenso e incómodo momento “fuera de programa” en los Premios Sur
    2

    Mariano Cohn, Gastón Duprat y un tenso e incómodo momento “fuera de programa” en los Premios Sur

  3. Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha
    3

    Murió Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha

  4. Alcohol, masajes y desnudos: los chicos que denunciaron a Porcel cuentan cómo eran los abusos
    4

    Alcohol, masajes, dinero y desnudos: los chicos que denunciaron a Porcel cuentan cómo eran los abusos