Fin de semana largo: ¿hay puente por el feriado del lunes 8 de diciembre?

El fin de semana que se aproxima será para gran parte de la ciudadanía argentina un receso extendido, debido a que estará conformado por tres días, desde el sábado hasta el lunes, y emerge la inquietud sobre si hay puente por el feriado del lunes 8 de diciembre.

El 8 de diciembre forma el último fin de semana largo del año RICARDO PRISTUPLUK

El 8 de diciembre es feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María y, en esta ocasión, no se estableció un feriado puente con fines turísticos, y el descanso extralargo es de tres jornadas consecutivas.

Diciembre, un mes tradicionalmente festivo, reserva este período extendido que se suma a las celebraciones de Navidad, brindando así una pausa antes de la llegada de las Fiestas de Fin de Año. Este receso se encuentra establecido en el calendario oficial de feriados del Ministerio del Interior.

¿Hay puente por el feriado del lunes 8 de diciembre?

El próximo fin de semana largo de diciembre de 2025 se configura gracias al asueto del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y no se anexa ningún día puente no laborable, como sí ocurrió en otras oportunidades. Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de establecer tres jornadas con fines turísticos y ya se utilizaron a lo largo de 2025.

Dado que el 8 de diciembre cae un lunes, se genera un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Esta particularidad permite una pausa anticipada en el último mes del año, lo que resulta conveniente tanto para actividades recreativas y el turismo interno, como para la preparación de los festejos navideños.

Por qué el 8 de diciembre es feriado

El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina, consignado en el listado de asuetos de la Ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. Esta jornada conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración de trascendental significado para el catolicismo, en la que se festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

Además de su relevancia religiosa, esta fecha marca la tradicional costumbre de armar el árbol de Navidad en los hogares argentinos, iniciando oficialmente la temporada navideña y preparando el ambiente festivo.

¿Hay fin de semana largo en Navidad?

La Navidad de 2025, que se celebra el jueves 25 de diciembre, no conformará un fin de semana extendido. Aunque también es un feriado nacional inamovible y una de las festividades más importantes para el cristianismo a nivel global, en esta ocasión se ubica en la mitad de la semana. La celebración conmemora el nacimiento de Jesús, un evento central para millones de personas.

El 8 de diciembre se arma el tradicional árbol de Navidad Unsplash

Los feriados que restan en 2025

El calendario oficial de feriados de 2025 contempla las siguientes fechas en el último mes del año:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Cabe destacar que el 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, respectivamente, no son feriados nacionales oficiales. No obstante, para la administración pública, entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía, facilitando las vísperas de las celebraciones de fin de año y el encuentro familiar.

