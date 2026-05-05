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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 6 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 6 de mayo
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 6 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 6 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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