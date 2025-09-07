LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 16;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 8 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 8 de septiembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
