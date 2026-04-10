Diputados: crece la preocupación en el bloque libertario por el desgaste de Adorni y la oposición redobla su ofensiva

En la Cámara de Diputados, la inquietud en el oficialismo ya es palpable. La situación cada vez más complicada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, devino en un lastre que a los libertarios y sus aliados se les hace cada vez más difícil sostener. Mira de reojo a la oposición, que aprovecha el desgaste del Gobierno para ganar musculatura y planear, en un futuro próximo, una sesión especial que termine por lapidar al funcionario.

En el oficialismo la preocupación es tal que ya se escuchan voces que sugieren que Adorni debería pegar el faltazo el próximo miércoles 29, día que él mismo fijó para dar su informe de gestión en el recinto. Envalentonado, el propio Javier Milei anticipó que lo acompañaría. El Presidente no da señales de soltarle la mano a su jefe de Gabinete, al contrario. Mientras tanto los días pasan y, con ellos, nuevas revelaciones sobre el patrimonio no declarado del funcionario. La oposición se regodea.

“Ya le avisamos a la (Casa) Rosada: sería una locura que lo traigan a Adorni al recinto, ni qué hablar si Milei viene también -deslizó un legislador de fluido vínculo con el círculo presidencial-. Va a ser una sangría: los libertarios peleándose con toda la Cámara porque ni los aliados van a salir a bancar al jefe de Gabinete, un tipo al que no quiere nadie, ni en la política ni la gente”.

El problema que inquieta al oficialismo es que, aunque Adorni pegue el faltazo para esquivar el chubasco –lo que sería leído como una señal de debilidad del Gobierno-, la oposición no se va a quedar cruzada de brazos. Mientras el jefe de Gabinete siga en funciones buscará acorralarlo, sea con una interpelación en el recinto o, peor aún, con la amenaza de una moción de censura para desplazarlo.

Hoy por hoy los opositores no tienen la mayoría absoluta de los votos que exige la Constitución (mitad más uno de los miembros de cada Cámara) para avanzar. Pero en uno de los pasajes de la última sesión de la Cámara de Diputados hicieron, sin planificar demasiado, una demostración de fuerza que a los libertarios les preocupó. Y mucho.

Sucedió cuando, en el arranque de la sesión, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió un apartamiento del reglamento para impulsar la citación de los funcionarios implicados en la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. No logró la mayoría agravada exigida para incorporar estos proyectos al temario, pero el tablero marcó 125 votos a favor. Poco antes, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) había pedido la interpelación de Adorni: consiguió 124 votos positivos.

Maxmiliano Ferraro charla con Esteban Paulón en el recinto Hernán Zenteno

En el oficialismo se encendieron las alarmas: con estos números la oposición demostró que está muy cerca de alcanzar las 129 voluntades necesarias para el quorum y arrancar una sesión especial si decidiera convocarla para acelerar la interpelación de Adorni.

Es sugestiva la lista de los 125 votos a favor de que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados. Además de las bancadas opositoras más críticas -Unión por la Patria y la izquierda-, apoyaron los bloques de Provincias Unidas (que mostró una unidad inédita), los tres diputados de Elijo Catamarca -que responden al gobernador Raúl Jalil (aliado del Gobierno)-, como así también la radical Karina Banfi; el puntano Claudio Álvarez, ambos de perfil dialoguista. Los diputados de Innovación Federal, cercanos al Gobierno, sugestivamente se ausentaron.

En la oposición miran los números con entusiasmo y ya iniciaron contactos para planificar una sesión especial antes de fin de mes. Todavía no hay fecha, pero si el jefe de Gabinete se mantiene todavía en pie, insistirán en su interpelación.

Los opositores saben de sobra que el oficialismo buscará cooptar voluntades como en otras oportunidades para evitar que la ofensiva prospere. Pero dicen contar con una ventaja: el desgaste acelerado que atraviesa el Gobierno por la caída en la actividad económica y los escándalos recientes que tienen a sus principales funcionarios en la mira. El malestar social ha demostrado en no pocas ocasiones que puede permear más profundo en el voto de los legisladores que las promesas gubernamentales.

Manuel Adorni, cada vez más complicado por el avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito Soledad Aznarez

“Si Milei no se presenta en la Cámara de Diputados a dar su informe, va a terminar por renunciar. No tiene margen para mantenerse en pie”, aventura un avezado legislador peronista.