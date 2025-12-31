Es oficial: el Gobierno confirmó el primer feriado de 2026 en todo el país

Con la inminente llegada del Año Nuevo, muchas personas se preguntan cuál es el primer feriado de 2026. Conocer los fines de semana largos y días no laborables permite anticipar cuándo hacer alguna escapada en el año.

El primer feriado del año es el 1° de enero, fecha en que se celebra el Año Nuevo. Se trata de una jornada donde la mayoría de los locales y servicios no funcionan o lo hacen de forma limitada, puesto que en muchos sectores se toman el día. Este cae un jueves y, como es inamovible, no se puede trasladar para generar un fin de semana largo.

Ya se conocen los fines de semana largo de 2026, ideal para planear una escapada

Por otro lado, el pasado lunes 29 de diciembre la Jefatura de Gabinete publicó en su sitio oficial el calendario de feriados 2026 oficial. Este incluye el listado con todos los asuetos nacionales, tanto inamovibles y trasladables, que detallan en la ley 27.399, conocida como “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana”. También considera los días no laborables que habrá en el año entrante, tanto por cuestiones religiosas o aquellos que incluyó el Gobierno por fines turísticos y garantizar períodos de descanso extendidos en 2026.

Calendario de feriados 2026: así quedan los fines de semana largos y días no laborables, mes a mes

El calendario de feriados 2026completo

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

La diferencia entre feriado y día no laborable

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborables, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

El feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.