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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 6 de mayo, la temperatura rondará entre 18 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 6 de mayo
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 6 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 6 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 18:11.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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