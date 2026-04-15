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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 20 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 16 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 16 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 16 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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