Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 20 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 16 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:37.
Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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