Fuerte baja de la temperatura: cómo estará el primer fin de semana de 2026, según el último pronóstico

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita el inicio de 2026 con un marcado descenso de las temperaturas, lo que ofrecerá un notable alivio tras las jornadas de calor intenso de fin de año. El primer fin de semana de enero se perfila con condiciones agradables, ideales para actividades al aire libre, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

La fuerte baja térmica se consolida después de un 31 de diciembre que agobió a todos, donde las temperaturas en el AMBA alcanzaron entre 38 y 39,5 °C. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la máxima fue de 39,2 °C, un valor que se ubica en el tercer puesto entre las temperaturas más altas para un diciembre desde 1906, y fue el 31 de diciembre con mayor temperatura jamás registrado. El ingreso de un frente frío poco antes de la medianoche de fin de año, con ráfagas superiores a 50 km/h y algunas precipitaciones, marcó el inicio de este cambio de patrón climático.

El calor extremo abandonará el AMBA por algunos días

Para este viernes 2 de enero, la jornada será de transición. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas moderadas, las cuales oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 27°C en CABA. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una tendencia a nubosidad variable hacia la noche. La probabilidad de lluvias es muy baja, ya que se encuentra entre 0% y 10%, mientras que los vientos soplarán de leve a moderado (13-22 km/h) y rotarán del norte hacia el oeste.

El sábado 3 de enero se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, aunque será un tanto ventoso por la mañana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 18°C y las máximas alcanzarán los 28°C. El cielo comenzará algo nublado y se despejará hacia la tarde, por lo que será un momento mayormente soleado. Un aspecto a considerar son las ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sur, que refrescarán el ambiente. La probabilidad de lluvias para este día es nula.

El domingo 4 de enero será el día más estable y despejado del fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. La mañana se anticipa muy fresca, con mínimas llamativamente frías que podrían rondar entre los 11 y 13°C en el conurbano y cerca de 15°C para la Capital Federal. Las máximas, en tanto, llegarán a los 28°C, con mucha presencia de sol y parcialmente nublado a despejado. Los vientos serán calmos a leves (7-12 km/h), y predominará del sector sudeste. Tampoco se espera probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipó la temperatura del primer fin de semana del 2026 Servicio Meteorológico Nacional

En resumen, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda aprovechar el sábado y domingo para paseos externos, ya que la visibilidad será excelente y no habrá riesgo de lluvias. El alivio térmico se sentirá en toda la zona central, con baja humedad y excelente visibilidad, aunque se sugiere mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada en las regiones del norte, donde el índice UV se mantendrá en niveles muy altos. El lunes 5 de enero, en la continuidad de este patrón, se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C, con cielo de algo a parcialmente nublado y sin lluvias.