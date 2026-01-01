Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN, este jueves 1 de enero
El 2026 comienza con valores térmicos que rozarán los 30° C y ya rige el alerta naranja en la Ciudad; las zonas más sofocantes y las recomendaciones para no insolarse ni deshidratarse; cuándo llegaría el alivio
Qué se espera para los primeros tres meses del año
¿Qué se espera para los primeros tres meses del año? 🤔— SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 31, 2025
🌧️ Se prevén lluvias dentro de los valores normales para gran parte del país, mientras que el NOA y el extremo sur patagónico tendrían un trimestre más lluvioso ➡️ pic.twitter.com/9CR4p81sji
Como cuidar el cuerpo de las altas temperaturas
En los estudios de LN+, el cirujano cardiovascular Fernando Cichero y la psicóloga Débora Pedace, analizaron de qué manera el calor afecta nuestro rendimiento físico y cognitivo. Además, brindaron una serie de tips para evitar deshidratarse.
Recomendaciones del SMN para contrarrestar el calor
Se termina el año y el calor lo despide con todo 🥵— SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 29, 2025
🌡️ Tendremos días de altas temp. en el centro y norte del país.
👉🏼 Deslizá y conoce los umbrales de alerta que se pueden emitir ante temp. extremas
📌 Seguí estas recomendaciones para cuidar tu salud y evitar golpes de calor. pic.twitter.com/KvJeyye0ev
Hasta cuándo hará calor extremo en Buenos Aires
Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles fue la jornada con mayor pico térmico, alcanzando los 40°C durante la tarde.
Para el arranque del 2026 se espera un brusco descenso de la temperatura durante la madrugada, pero por la tarde se mantendrán los valores cálidos.
- 1
Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas
- 2
“Acá somos todos iguales”: cómo es El Paraíso, el predio nudista escondido en la provincia de Buenos Aires
- 3
Similar al Caribe: la playa argentina con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”
- 4
Cortes de luz en el AMBA: los videos e imágenes del apagón que afectó a miles de usuarios en la Ciudad y el conurbano