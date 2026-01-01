LA NACION
Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN, este jueves 1 de enero

El 2026 comienza con valores térmicos que rozarán los 30° C y ya rige el alerta naranja en la Ciudad; las zonas más sofocantes y las recomendaciones para no insolarse ni deshidratarse; cuándo llegaría el alivio

Las temperaturas de calor extremo agobian en todas las regiones del país
Qué se espera para los primeros tres meses del año

Como cuidar el cuerpo de las altas temperaturas

En los estudios de LN+, el cirujano cardiovascular Fernando Cichero y la psicóloga Débora Pedace, analizaron de qué manera el calor afecta nuestro rendimiento físico y cognitivo. Además, brindaron una serie de tips para evitar deshidratarse.

Recomendaciones del SMN para contrarrestar el calor

Hasta cuándo hará calor extremo en Buenos Aires

Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles fue la jornada con mayor pico térmico, alcanzando los 40°C durante la tarde.

Para el arranque del 2026 se espera un brusco descenso de la temperatura durante la madrugada, pero por la tarde se mantendrán los valores cálidos.

