Hasta qué hora llueve hoy, domingo 2 de noviembre, en CABA y el AMBA

Hoy, domingo 2 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires se esperan lluvias aisladas por la mañana, con probabilidad de entre 40% y 70%. A partir del mediodía y durante la tarde se mantienen chaparrones con menor probabilidad (10% a 40%). Por la tarde-noche, la lluvia irá disminuyendo y el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que bajarán a unos 20 grados y vientos moderados del este.

El clima mejorará al pasar las 17, cuando el cielo se despejará gradualmente.

El SMN emitió una serie de alertas para este domingo. Windy

Hasta qué hora llueve hoy, domingo 2 de noviembre

Luego de un viernes y un sábado, donde primó el buen tiempo, con temperaturas que volvieron a alcanzar registros cálidos típicos de la primavera —estación del año en la que se encuentra el hemisferio sur—, el domingo 2 de noviembre amaneció con un marcado cambio de tiempo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las lloviznas e inestabilidad se hicieron presentes en un escenario de posibles precipitaciones intermitentes que se mantendrá durante gran parte de la jornada, con chaparrones pronosticados para la mañana, el mediodía y la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo, el alivio llegará hacia la noche, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el cielo estará parcialmente nublado, indicando el cese de las lluvias para la última parte del día.

Clima del 2 de noviembre para el AMBA y otros puntos del país

En detalle, para la ciudad se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 25°C, con un 40% de probabilidad de precipitaciones durante el día. Las condiciones en el conurbano bonaerense siguen un patrón similar: chaparrones que, tras comenzar en la mañana, se extenderían hasta la tarde para luego dar paso a un cielo parcialmente nublado y el cese de las lluvias por la noche. Allí, la mínima fue de 17°C y la máxima llegará a los 22°C, con vientos de hasta doce kilómetros por hora. La buena noticia para el AMBA llegará el lunes, con mejora de las condiciones y un ascenso de temperatura, sin pronóstico de lluvias. No obstante, el alivio será transitorio, pues el SMN advirtió que las precipitaciones regresarían el martes.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Mientras tanto, alertas amarillas rigen para cuatro provincias del sur del país, donde se esperan fenómenos meteorológicos severos. Estas advertencias, emitidas por el SMN, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, prevén situaciones “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Específicamente, una alerta amarilla por vientos fuertes afecta a Tierra del Fuego y al sur de Santa Cruz. Se anticipan vientos del sector oeste con velocidades de entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Esta intensidad eólica podría reducir significativamente la visibilidad y, consecuentemente, complicar la circulación vial y actividades al aire libre.

Adicionalmente, Tierra del Fuego se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. El SMN explicó que se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 30 centímetros, fenómeno que variará su intensidad y que, al igual que los vientos, impactaría negativamente en la circulación vehicular y actividades al aire libre. Ante este panorama adverso, el organismo nacional emitió recomendaciones: evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse informado por autoridades, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, buscar resguardo bajo techo y comunicarse con organismos locales ante cualquier emergencia. También, se sugiere tener preparada una mochila de emergencias con elementos esenciales.

En el resto del país, el SMN anticipó temperaturas variadas. Córdoba 30°C/16°C; Tucumán 28°C/16°C; Santa Fe 27°C/16°C; Entre Ríos 29°C/10°C; Jujuy 24°C/14°C; Salta 24°C/14°C; Misiones 25°C/13°C; La Rioja 30°C/16°C; Santiago del Estero 30°C/19°C; San Luis 27°C/13°C; San Juan 30°C/11°C; Mendoza 26°C/11°C; Río Negro 26°C/8°C; Chubut 19°C/9°C; Santa Cruz 14°C/1°C.