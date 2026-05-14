Llega una nueva ola polar de duración récord: qué zonas se verán afectadas

El país atraviesa un descenso térmico marcado por temperaturas bajas tras días de estabilidad y ausencia de precipitaciones. La causa principal es el ingreso de una masa de aire polar que se desplaza sobre el territorio argentino, lo cual genera condiciones meteorológicas inusuales para el mes de mayo. Según el sitio especializado Meteored, el lunes inició esta temporada de frío intenso con registros mínimos cercanos a los 4°C y máximas que no superaron los 16°C. Con el avance de la semana, los valores térmicos se mantienen por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

El lunes inició esta temporada de frío intenso con registros mínimos cercanos a los 4°C y máximas que no superaron los 16°C Valeria Rotman

El miércoles fue una jornada fría, con marcas de entre 9°C y 16°C. Este jueves, en cambio, los meteorólogos previeron una leve suba térmica con mínimas de 10°C y máximas de 18°C. Este registro viene acompañado por un viento sur que impacta de manera directa en los alrededores del AMBA, donde el cielo permanece parcialmente nublado durante toda la jornada. Sin embargo, la calma es temporal, ya que el pronóstico advierte sobre la intensificación del frío durante el fin de semana.

La región central de la Argentina concentra los mayores riesgos ante este fenómeno. La zona pampeana se encuentra bajo alerta por la posibilidad de heladas, con temperaturas mínimas que oscilan entre los 0°C y los 4°C. Además, la franja central del país presenta inestabilidad climática con una baja probabilidad de precipitaciones y un cielo que se mantiene mayormente cubierto. Los expertos de Meteored anticipan que este aire ventoso y frío tendrá un impacto significativo sobre las actividades cotidianas en las zonas productivas y urbanas de esta región central.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los especialistas esperan el ingreso de un nuevo frente frío durante el fin de semana. El sábado comienza con marcas térmicas de 13°C y máximas de 17°C, pero la situación empeora el domingo. Para esa jornada, el frío se intensifica y los termómetros marcan valores mínimos cercanos a los 6°C, aunque el pronóstico actual no prevé precipitaciones para ninguno de los dos días del fin de semana. La población debe prepararse para este cambio, que marca el inicio de una etapa prolongada de bajas temperaturas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los especialistas esperan el ingreso de un nuevo frente frío durante el fin de semana fabian-marelli-11419

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde una serie de medidas de prevención vitales para la seguridad de la ciudadanía. El organismo recomienda evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario. También solicita a los vecinos que no saquen la basura y limpien los desagües y sumideros para evitar posibles anegamientos.

En caso de ingreso de agua a los hogares, el SMN pide desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico de inmediato. La entidad enfatiza la importancia de cerrar y alejarse de puertas y ventanas, además de retirar o asegurar todos los objetos que puedan sufrir el arrastre por el viento. Si alguna persona se encuentra al aire libre, el organismo sugiere buscar refugio inmediato en un edificio, casa o un vehículo cerrado para evitar riesgos. Estas recomendaciones buscan minimizar los peligros derivados del frente polar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA